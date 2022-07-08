Lacivert-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından yayımladığı video ile Simon ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Forma Emekliliği uygulamamız kapsamında gelecek sezon forması salonumuzdaki yerini alacak Krunoslav Simon'a, verdiği mücadele ve yaşattığı unutulmaz anlar için teşekkür ederiz!" ifadelerine yer verildi.