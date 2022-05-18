Turkish Airlines EuroLeague Final Four 2022´de heyecan Sırbistan´ın başkenti Belgrad´da yaşanacak. Stark Arena´da yarın başlayacak olan organizasyonda Türkiye´yi temsil eden Anadolu Efes, yarı final maçında Yunanistan temsilcisi Olympiacos´un karşısına çıkacak.
Üst üste üçüncü, toplamda dördüncü kez Final Four´da mücadele edecek olan Anadolu Efes´in Olympiacos´u konuk edeceği karşılaşma, yarın TSİ 19.00´da Stark Arena´da oynanacak. Bu müsabakanın kazananı, Barcelona - Real Madrid eşleşmesinin galibiyle 21 Mayıs Cumartesi günü oynanacak finalde kupa için karşı karşıya gelecek. Barcelona - Real Madrid maçı ise yarın TSİ 22.00´de oynanacak.
ERGİN ATAMAN BEŞİNCİ KEZ FINAL FOUR´DA
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, beşinci kez EuroLeague Final Four´da yer alma başarısı gösterecek. Daha önce Efes ile 1999-2000 sezonunda finallere katılma hakkı kazanan ve turnuvayı üçüncülükle noktalayan Ataman, 2002-2003 sezonunda İtalyan ekibi Montepaschi Siena ile üçüncü, 2018-2019 sezonunda da Anadolu Efes ile ikinci olmuştu. Deneyimli çalıştırıcı, son Final Four´unda ise Anadolu Efes ile geçtiğimiz sezon şampiyon olmuştu.
SIMON´UN OYNAMASI ZOR, BEAUBOIS´IN SÜRESİ KISITLI
Anadolu Efes rotasyonunun önemli parçalarından olan Krunoslav Simon ve Rodrigue Beaubois´in sakatlıkları, teknik heyetin canını sıkıyor. Bir süredir sakatlıklarından dolayı forma giyemeyen iki oyuncunun Final Four´a yetişmesi için yoğun çaba harcanırken, başantrenör Ergin Ataman tüm çabalara rağmen iki oyuncudan da yüzde 100 performans almakta zorlanacak. Tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından sakatlığı nükseden Simon´un Final Four´da süre alması zor gözükürken, takımla çalışmalara yeni başlayan Beaubois´in ise maç eksikliğinden dolayı kısıtlı süre alacağı tahmin ediliyor.
TÜM BİLETLER SATILDI
Sırbistan´ın başkenti Belgrad´da düzenlenecek olan Turkish Airlines EuroLeague Final Four 2022 için satışa çıkan tüm biletler satıldı. Yarınki Barcelona - Real Madrid ve Anadolu Efes - Olympiacos mücadeleleri kapalı gişe oynanacak.
FİNAL 21 MAYIS´TA
Anadolu Efes - Olympiacos ve Barcelona - Real Madrid eşleşmelerinin kazananlarının karşı karşıya geleceği Turkish Airlines EuroLeague Final Four Finali, 21 Mayıs Cumartesi TSİ 20.00´de başlayacak. Anadolu Efes - Olympiacos ve Barcelona - Real Madrid eşleşmelerinin kaybedenleri ise yine aynı gün TSİ 17.00´de üçüncülük maçında karşılaşacak.
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