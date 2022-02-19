SALON: Nilüfer TOFAŞ
HAKEMLER: Aytuğ Etki, Zafer Yılmaz, Hüseyin Çelik
ANADOLU EFES: Bryant 26, Moerman 5, Pleiss 8, Beaubois 9, Micic 13, Larkin 16, Yiğitcan Saybir 6, Doğuş Balbay, Ömer Can İlyasoğlu, Ahmet Buğrahan Tuncer 11, Erten Gazi, Akif Egemen Güven 2
DARÜŞŞAFAKA: Caupain 7, Olaseni 8, Pineiro 14, Doğuş Özdemiroğlu 7, Boothe 5, Eren Has, Troy Selim Şav 5, Ege Özçelik 6, Ragıp Berke Atar 6, Cullough 7, Can Maxim Mutaf 2, Sinan Güler 4
1'İNCİ PERİYOT: 28-15
DEVRE: 54-32
3'ÜNCÜ PERİYOT: 79-47
5 FAULLE ÇIKAN: 31.45 Akif Egemen Güven (Anadolu Efes)
DİSKALİFİYE: 23.41 Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka)
Basketbol erkeklerde Bitci Türkiye Kupası yarı final maçında Anadolu Efes, Darüşşafaka'yı 96-71 mağlup etti. Turnuvada finale yükselen Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.
Maça etkili başlayan Anadolu Efes, Bryant, Micic ve Beaubois ile bulduğu sayılarla maçın ilk dakikalarında 13-2 öne geçti. Larkin'in üst üste attığı 3'lükler ve Moerman'ın skor katkısıyla oyuna hakim olan Anadolu Efes, ilk çeyreği 28-15 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte Anadolu Efes, set hücumlarından bulduğu sayılarla 13'ncü dakikada skoru 34-22'ye getirdi. Maçta sayı üretmekte zorlanan Darüşşafaka, oyun disiplininden kopunca ilk yarı Anadolu Efes'in 54-32 üstünlüğüyle gidildi.
Üçüncü çeyrekte Anadolu Efes hücumdaki etkinliğini arttırarak, farkı açtı. Bu çeyrekte Micic ve Bryant'ın sayılarıyla etkili olan Anadolu Efes, son çeyreğe 79-47'lik skorla girdi.
Son çeyrekte etkili oyununu sürdüren Anadolu Efes, parkeden 96-71 galip ayrıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!