Anadolu Efes: 88 - Frutti Extra Bursaspor: 85

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal, Burak Yılmaz

Anadolu Efes: Buğrahan Tuncer 20, Simon 8, Bryant 8, Singleton 2, Petrusev 8, Larkin 8, Dunston 6, Yiğitcan Saybir 6, Erten Gazi 14, Akif Egemen Güven 8,

Frutti Extra Bursaspor: Dudzinski 17, Andrews 19, Needham 6, Onuralp Bitim 17, Hayes 12, Ömer Utku Al 2, Tarık Sezgün 3, Metin Türen 9, Birkan Batuk, Mithat Can Özalp

1. Periyot: 24-29

Devre: 51-41

3. Periyot: 69-64

5 faulle çıkan: 39.53 Needham (Frutti Extra Bursaspor)