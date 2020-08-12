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Amanoslar'da terör örgütüne yönelik Yıldırım-5 Operasyonu başlatıldı. Operasyonda; Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH),Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.448 personel görev alıyor.

Adana Jandarma Bölge Komutanlığınca “YILDIRIM-5 AMANOSLAR” operasyonu başlatıldı. Operasyonda Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Hatay-Osmaniye ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlıklarında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH),PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.448) personel [(97) operasyonel tim] görev alıyor.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım 1-2-3-4 Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 15 terörist etkisiz hale getirilmiş, 30 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.