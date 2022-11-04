Amanoslar'da 1216 personelle operasyon

Operasyonun ilk iki gününde gününde; Hatay, Adana, Gaziantep, Osmaniye ve Kilis illerini kapsayan ve Amonoslar bölgesinde MİT Bölge Başkanlığı’nın istihbarat desteği ile gerçekleştirilen arazi araması taramasında tespit edilen 11 farklı noktada, PKK terör örgütü mensuplarına ait sığınak, barınak ve depolarda;

- (3) adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, - (1) adet Zagros keskin nişancı tüfeği, - (1) adet Glock tabanca, - (1) adet otomatik av tüfeği, - (6) adet el bombası, - (5) adet roket mühimmatı, - (926) adet çeşitli çap ve ebatta fişek, - (23) adet şarjör, - (14) adet EYP anahtarı (Alfa Fire), - (2) adet EYP ateşleyicisi, - (2) adet Toll serisi EYP alıcı düzenek, - (6) adet EYP devre kartı, - (3) adet EYP ateşleme kumandası, - (5) adet el telsizi, - (2) adet dürbün, - (2) adet EYP yapında kullanılan elektronik devre kartı, - (3) adet telsiz, - (5) adet akü, - (2) adet tüp, - (1) adet güneş paneli, - (180) adet çeşitli ebatlarda pil, - (20) adet el feneri, - (2) adet fotoğraf makinası, muhtelif miktarda yaşam, sağlık, giyim, inşaat ve kırtasiye malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler ve depo, sığınak ve barınaklar imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.