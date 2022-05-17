Altay, Murat Akça'yı bırakmadı

Görevi bırakan yönetim tarafından performansı gerekçe gösterilerek 7 Nisan'da kadro dışı bırakıldığı açıklanan ve son 7 maçta forma giyemeyen Murat'a dün mesai bitimine 15 dakika kala 2 milyon 388 bin TL ödeme yapıldığı bildirildi.

ÖDEMEYİ İBRAHİM AKMAN YAPTI

Bu sezon 26 maçta görev alan 31 yaşındaki savunmacıya Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'un talip olduğu iddia edilirken, Altay yaptığı ödeme ile oyuncunun takımdan bedelsiz ayrılmasını engelledi. Murat'a yapılan ödemeyi cuma günü gerçekleşecek kongrede başkan adayı olması beklenen kulübün sembol ismi Mustafa Denizli'nin listesinde yer alacak İbrahim Akman'ın gerçekleştirdiği öğrenildi. Murat'ın Altay ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

MUTLU KASAPOĞLU'NDAN LIS TEPKİSİ

Altay'da 28 Nisan'da yarıda kalan kongre öncesi başkan adayı olmaktan vazgeçen Mutlu Kasapoğlu, Polonyalı kaleci Mateusz Lis'in sözleşmesini tek taraflı feshetmesine tepki gösterdi. Önemli bir bonservis geliri beklenen Lis'in ayrılmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Kasapoğlu, "Büyük bir ihmal söz konusu. Gerekli bilgilendirme yapılsaydı 100 bin Euro'luk ödemeyi ben yapabilirdim. 2-3 milyon Euro'luk gelirden olduk. Olacak iş değil" yorumu yaptı. Cuma günü tamamlanacak genel kurulda Altay'ın yeni yönetiminde yer alabileceği iddia edilen Kasapoğlu, bu konuda teklif aldığını da doğruladı.