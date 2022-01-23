Ekmekçioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 35. dakikada gole giden Kappel’e yapılan bariz faulü vermediğini belirtti.
Takdir haklarının tamamını rakipten yana kullandığını ileri süren Ekmekçioğlu, şunları kaydetti:
"Abdülkadir Bitigen, Türk futbolunun asla silinmeyecek kara lekesi olan Diyarbakırspor-Altay maçının olaysız geçtiğini rapor eden Gözlemci Galip Bitigen’in oğludur. Daha önce de Abdülkadir Bitigen’in yönettiği maçlarda ağır darbeler aldık. Hakemliğin babadan oğula geçmesine alıştık ancak görüyoruz ki artık kulüp düşmanlığı da mirasa dahil oldu. Bir hakem tek pozisyonda iki kez hatalı kararı nasıl verebiliyor, bunu birinin çıkıp Altay Spor Kulübü’ne ve spor camiasına anlatması lazım. Pinares’in sırtı topa dönükken eline çarpan topta karar devam olmalıydı. Ancak bununla yetinmeyip pozisyonu ceza sahası içerisine taşıma kararı ise tam bir faciadır."
Ekmekçioğlu, Altay’ın bu sezon hakem kararları nedeniyle ağır darbeler aldığını iddia ederek, açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Kasımpaşa ile oynadığımız maçta Tugay Kaan Numanoğlu, Marco Paiaxo'nun attığı golü ofsayt nedeniyle iptal etti, Cebrail Karayel’e kırmızı kart gösterip, Kazımcan Karataş'ın ceza sahasındaki normal hareketini penaltı olarak değerlendirdi. Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Beşiktaş maçında bu kez Ali Şansalan, Naderi’ye ceza sahasında yapılan sert hareketi görmezden geldi. Giresunspor maçında yine Tugay Kaan Numanoğlu VAR kararıyla olmayan pozisyonda gol kararı verdi. Bunların hepsi üst üste geldi ve ne yazık ki artık güven duygumuzu kaybettik."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!