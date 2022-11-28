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Son dakika haberi Altay kalecisini darp eden zanlı tutuklandı

İzmir'de Altay kalecisi Ozan'ı darp eden taraftar M.N.A kasten öldürmeye teşebbüsten tutuklandı

Giriş: 28.11.2022 - 19:29 | Güncelleme: ABONE OL
Altay kalecisini darp eden zanlı tutuklandı - Son dakika haberleri
Altay kalecisini darp eden zanlı tutuklandı
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AA

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasındaki Göztepe-Altay maçında Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'i köşe gönderiyle yaralayan şüpheli Mehmet Nihat A. tutuklandı.

İzmir Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Nihat A'nın cumhuriyet savcısınca ifadesi alındı.

Mehmet Nihat A'nın burada "Kendimi kaybettim, alkollüydüm. Ne yaptığımı hatırlamıyorum." diyerek kendini savunduğu öğrenildi.

Şüpheli Mehmet Nihat A'nın, kalecinin hayati bölgesi olan kafasının arkası ve ense kısmına öldürmeye elverişli bir silahla birden fazla kez vurduğu ve eylemine çevresindeki kişilerin engellemesi üzerine son vermek zorunda kaldığı yönünde görüş bildiren cumhuriyet savcılığı, şüpheliyi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Hakim, şüpheli Mehmet Nihat A'nın tutuklanmasına karar verdi.

OLAY

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Altay tribünlerinden Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme fişek atılması sonucu yaralananların olduğu ihbarı üzerine 2 ambulans sahaya girmiş, müsabaka 22. dakikada durmuştu.

Bu sırada bir Göztepe taraftarının, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurmasının ardından müsabaka tatil edilmiş, çıkan olaylarla ilgili 21 kişi gözaltına alınmıştı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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