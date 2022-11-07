Altay'da Paixao yeniden doğdu

Altay'daki ilk yılında 2018-19 sezonunda ligde 29 kez rakip fileleri sarsarak rekorları alt üst eden Portekizli santrfor, 2019-20'de 22 kez gol sevinci yaşadı.
Altay'ın Play-Off'tan Süper Lig'e yükseldiği 2020-21 sezonunda 25 gol kaydeden Paixao, final maçında Altınordu ağlarını havalandırarak 18 yıllık Süper Lig özleminin sona ermesinde önemli rol oynadı. Geçen sezon Süper Lig'de oynadığı 23 maçın sadece 4'ünde ilk 11'de şans bulan tercübeli golcü, 669 dakika süre alıp 2 gol atabildi. Altay'da geçen sezon eski yönetim, disiplinsiz davrandığı gerekçesiyle sezon bitmeden Marco Paixao'yu kadro dışı bırakmıştı.
Portekizli forvet ödemeleri yapılmaması nedeniyle sözleşmesini tek taraflı feshederek yuvadan ayrıldı. Altay'ın Süper Lig'de küme düşmesi kesinleştikten sonra mayıs ayında göreve gelen yeni yönetim transfer yasağının etkisiyle yeni sezon öncesi sözleşmeleri sona eren futbolculara sarıldı. Siyah-beyazlılar, yaşı ilerlemesi nedeniyle kendisine kulüp bulamayan Paixao'yu uzun uğraşlar sonunda ikna ederek Ağustos ayında 2 yıllığına yeniden yuvaya döndürdü.
Paixao, bu sezon 11 maçta 7 gol atarak, "Kral geri döndü" mesajı verdi. Süper Lig'de 2, 1'inci Lig'de 83, kupada 4 gol atan Paixao, siyah-beyazlı formayla 100 gol barajını aşmaya çok yaklaştı. Transfer yasaklısı takımının skor yükünü tek başına çeken Paixao, Altay tarihinin Mustafa Denizli'den sonra en golcü oyuncusu konumunda.
EKSTRA ÇALIŞMALAR YAPIYOR
Altay Sportif Direktörü Tuna Üzümcü, deneyimli golcü Marco Paixao'nun tam bir profesyonel olduğunu dile getirdi. Sezon başı kamp görmeyen Paixao'nun performansının her geçen gün arttığını belirten Üzümcü, "Takım izinli olsa da tesislere gelip sahada ya da salonda çalışıyor. Ekstra yaptığı antrenmanlar onu kuvvetli ve formda tutuyor" diye konuştu.
Altay'ın attığı 9 golün 7'sine imza atana Paixao, toplanan 12 puanın 9'una direkt katkı sağladı.
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