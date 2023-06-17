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Alparslan Kuytul, tahliye edildi

Adana'da, iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılıp alıkonulması, bir doktorun da tehdit edilmesiyle ilgili davada tutuklu yargılanan ve kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul ile R.T., tahliye edildi

Giriş: 17.06.2023 - 07:44 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Alparslan Kuytul, tahliye edildi
Alparslan Kuytul, tahliye edildi
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DHA

İş insanı Koray Sarısaçlı'nın 8 Eylül 2021 tarihinde 4 kişi tarafından kaçırılıp, 13 gün sonra serbest bırakılmasına ve bir doktorun tehdit edilmesine ilişkin açılan davada aralarında, kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 4'ü tutuklu 13 sanık, dün görülen duruşmada hakim karşısına çıktı.

YARGILAMAYA DEVAM EDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre sanıkların, 30 yıl 6'şar ay ile 38 yıl 6'şar aya kadar değişen hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Adana 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu yargılanan Kuytul, Erol Ardıç, R.T. ve H.A. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tutuksuz sanıklar A.A., E.T., E.E., Ü.B., R.B., A.B., V.T., Ş.S. ve Y.T. ile avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

"TAHLİYEMİ VE BERAATİMİ TALEP EDERİM"

Savunmasında iş insanı Sarısaçlı'nın dosyaya yansıyan beyanlarını kabul etmediğini dile getiren Kuytul, "İddia edilen adam kaçırma olayı kurgudan ibarettir. Ben kimsenin kaçırılması gibi bir talimat vermedim. Ortada bir suç örgütü yoktur. Kimseye zorla senet imzalatılmadı. Suçlamaları reddediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim" dedi.

Tutuklu sanıklardan Erol Ardıç ise herhangi bir adam kaçırma olayına karışmadığını ileri sürüp "Ben adam kaçırmak amacıyla otomobil plakası değiştirmedim. Olaya karışan arabada benim parmak izim yoktur. Suç örgütü üyesi değilim. Suçlamaları reddediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim" diye kendisini savundu. Savunmaları alınan diğer sanıklar da tahliye ve beraatlerini talip etti.

SAVCI TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINI TALEP ETTİ

Cumhuriyet savcısı, savunmaların ardından dosya kapsamındaki delil durumu, sanıkların üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, bu aşamada adli kontrol tedbirinin yetersiz kalması ve tutuklama tedbirinin ölçülü oluşu da dikkate alınarak tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

KUYTUL TAHLİYE EDİLDİ

Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Alparslan Kuytul ile R.T.'nin tahliyesine, diğer sanıkların mevcut halinin devamına hükmederek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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