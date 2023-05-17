Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Almanya’nın Ankara Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı açıklandı.

Giriş: 17.05.2023 - 15:51 | Güncelleme: ABONE OL
Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
HABERTURK.COM

Almanya’nın Ankara Büyükelçisi'nin Alman polisinin Türk basın mensuplarını gözaltına alması nedeniyle Türk Dışişleri'ne çağrıldığı açıklandı.

ÖMER ÇELİK: ALMANYA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE SAYGI GÖSTERMELİ

AK Parti Sözcüsü de konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Almanya basın özgürlüğüne saygı göstermelidir… Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Sabah Avrupa gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay’ın FETÖ’cülerin şikayeti üzerine göz altına alınmasını kınıyoruz. FETÖ’cüler bulundukları her ülke için güvenlik tehdididirler. Almanya’nın dikkate alması gereken budur…" ifadelerini kullandı.

* Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
19 Mayıs resimli mesajları
19 Mayıs resimli mesajları
İşte 'Antalya'nın Alpler'i
İşte 'Antalya'nın Alpler'i
Uzman çavuştan 13 gün sonra acı haber
Uzman çavuştan 13 gün sonra acı haber
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı!
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.