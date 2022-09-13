Almanya ve Rusya liderinden kritik görüşme

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Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta saldırısının ardından birbirlerine karşılıklı birçok yaptırım açıklayan Almanya ve Rusya, liderler nezdinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

1.5 saat süren görüşmede Scholz, Putin'i ateşkes temelinde mümkün olan en kısa sürede diplomatik çözüm bulmaya çağırdı.

Scholz, Putin'e, Rusya'nın daha fazla ilhak adımının yanıtsız kalmayacağını ve hiçbir koşulda tanınmayacağını vurguladı. Zaporizhia nükleer santralinin güvenliğinin sağlanması gerektiğini belirten Scholz, tahıl anlaşmasının önemli rolünü vurgulayarak Putin'e anlaşmayı itibarsızlaştırmaması ve tam olarak uygulamaya devam etmesi çağrısında bulundu.

İki lider iletişimde kalmaya devam etmek konusunda anlaştı.

Savaş sebebiyle ilişkileri kopma noktasında olan Almanya ve Rusya, Gazprom'un Avrupa'ya gaz akışını kesmesiyle daha da gerilmişti.

Savaş öncesinde Almanya'nın tükettiği toplam gazın yarısı Rusya'dan ithal ediliyordu.

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