Almanya'dan vatandaşlarına: Ukrayna'yı terk edin

Almanya "Ukrayna'daki Alman vatandaşları ülkeyi hemen terk etmeye çağırılıyor. Askeri bir çatışma her an mümkün" diyerek acilen vatandaşlarının ülkeden ayrılması gerektiğini belirtti.

Almanya'nın en büyük hava yolu şirketi Lufthansa da 21 -28 Şubat arası uçuşları askıya alacağını duyurdu.

Ukrayna ordusu, Cumartesi sabahı Doğu Ukrayna'da Rus yanlısı ayrılıkçılar tarafından açılan ateş sonucunda bir askerin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

Haberin ardından Reuters, Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçıların elindeki Donetsk kentinin kuzeyinde çok sayıda patlama sesi duyan tanıklara atıfta bulunmuştu.