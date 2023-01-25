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Almanya'dan Ukrayna'ya Leopard gönderme kararı

Berlin hükümeti, 14 adet Alman yapımı Leopard 2 tankının Ukrayna'ya gönderilmesine karar verdi, üçüncü ülkelerin Alman tanklarını sevkini de onayladı

Giriş: 25.01.2023 - 13:56 | Güncelleme: ABONE OL
Almanya'dan Ukrayna'ya Leopard gönderme kararı
HABERTURK.COM / Ajanslar

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna' ya 14 adet Alman yapımı Leopard 2 tankının gönderileceğini açıkladı.

Üçüncü ülkelerin bu tankları sevkine de onay verildiği açıklandı.

G&ouml;rsel: Associated Press
Görsel: Associated Press

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün yaptığı açıklamada Ukrayna'ya "Leopard" tankı gönderilmesi halinde Almanya ile ilişkilerin olumsuz yönde etkileneceğini belirterek, “Bu tür bir sevkiyat Rusya-Almanya ilişkilerinin geleceği için iyiye işaret etmiyor. Şüphesiz ki bu durum, ilişkilerin geleceğine yönelik kaçınılmaz bir iz bırakır.” demişti.

ABD'nin Ukrayna'ya sevk etmeyi planladığı Abrams tanklarının etkisinin de büyütülmemesini gerektiğini belirterek "Bu tanklar da diğerleri gibi yanacak. Ancak çok pahalılar ve bedeli de öncelikle Avrupalı vergi mükelleflerince ödenecek" yanıtını vermişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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