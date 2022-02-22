Almanya'dan kritik 'Kuzey Akım 2' kararı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz "Rusya’nın son adımlarının ardından Kuzey Akım 2’ye ruhsat verilmesi artık imkansız, durumu değerlendirmeliyiz" açıklamasında bulundu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ayrılıkçı bölgeleri tanıma kararının 'kabul edilemez' olduğunu söyledi.

Rusya'nın kararın ciddi bir şekilde uluslararası hukukun ihlali olduğunu söyleyen Scholz, "Uluslararası toplum Rusya'nın haksız kararına cevap vermelidir" dedi.

Scholz "Rusya’nın son adımlarının ardından Kuzey Akım 2’ye ruhsat verilmesi artık imkansız, durumu değerlendirmeliyiz" açıklamasında bulundu.