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Almanya'da 89 yaşındaki bir kadın koronavirüsten öldü

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Avrupa ülkelerinde yayılmaya devam ederken Almanya'da iki kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

09.03.2020 - 21:18 | Güncelleme: ABONE OL
koronavirüs
AA

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde iki kişi Kovid-19 sebebiyle öldü.

Kuzey-Ren Vestfalya Eyalet Sağlık Bakanlığına dayandırılan haberde, Heinsberg bölgesinde ve Essen kentinde birer kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Essen Belediyesi, geçen hafta salı günü Kovid-19 tespit edilen 89 yaşındaki bir kadının bugün öldüğünü açıkladı.

Öte yandan Brandenburg eyaletindeki Neustadt/Dosse kasabasında Kovid-19 şüphesiyle 4 binden fazla kişinin karantinaya alındığı bildirildi.

Robert Koch Enstitüsü, bu sabah, Almanya’da şimdiye kadar 1112 kişide Kovid-19 tespit edildiğini açıklamıştı.

 

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