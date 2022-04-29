

Allpower Akü Cizre Belediyespor: 2 - Galatasaray HDI Sigorta: 3

Salon: Şırnak

Hakemler: Tuncay Kandemir, Doğan Sevinçeli

Allpower Akü Cizre Belediyespor: Andaç Kapan, Umut Demir, Uriarte, Seganov, Ivanov, Serdar Coşkun (Eren Koparıcı, Ali Candan)

Galatasaray HDI Sigorta: Melih Sıratca, Beytullah Hatipoğlu, Hakkı Çapkınoğlu, Murat Yenipazar, Torres, Sedlacek (Doğukan Ulu, Yasin Aydın, Selim Kalaycı)

Setler: 28-26, 14-25, 23-25, 25-20, 16-18

Süre: 126 dakika (32, 19, 27, 22, 26)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık etabı ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Allpower Akü Cizre Belediyespor'u 3-2 yendi.

Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, ligi 5. sırada bitirdi ve Challenge Kupası'na katılma hakkı kazandı. Cizre Belediyespor ise 6. olarak Balkan Kupası'na katılma hakkı elde etti.