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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aydın'da alkollü minibüs sürücüsü motorlu bisiklette olan Ayça'yı hayattan kopardı!

        Alkollü sürücü Ayça'yı hayattan kopardı!

        Aydın'ın Efeler ilçesinde, alkollü olduğu iddia edilen minibüs sürücüsü M.Ş.'nin çarptığı motorlu bisiklet sürücüsü Ayça Ölmez, olay yerinde hayatını kaybetti. M.Ş.'nin yapılan muayenesinde 2.10 promil alkollü olduğu tespit edildiği öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 11:24 Güncelleme: 14.11.2023 - 11:27
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        Alkollü sürücü Ayça'yı hayattan kopardı!
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        Aydın'da kaza, Efeler ilçesinde Işıklı Bulvarı üzerinde gece 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, minibüs sürücüsü M.Ş., seyir halinde olan Ayça Ölmez idaresindeki motorlu bisiklete arkadan çarptı.

        ÇARPMANIN ETKİSİYLE YOLA SAVRULDU

        İHA'da yer alan habere göre çarpmanın etkisiyle motorlu bisiklet ve sürücüsü yola savruldu. Bir anda yere savrulan genç kız, kafasını sert bir şekilde yere çarparak ağır şekilde yaralandı.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından genç kızı Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

        SÜRÜCÜ 2.10 PROMİL ALKOLLÜ

        Hastanede hemen tedavi altına alınan motosiklet sürücü Ayça Ölmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü M.Ş.’nin yapılan muayenesinde 2.10 promil alkollü olduğu tespit edildiği öğrenildi.

        ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİYDİ

        Aslen Muğla’nın Datça ilçesinde yaşayan ve Aydın’da ADÜ Maliye 2. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Ayça Ölmez’in ani ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Talihsiz genç kızın ölüm haberini alan aile cenazeyi teslim almak için Aydın’a gelirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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        #Aydın
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