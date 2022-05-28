Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te konuştu

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev TEKNOFEST'e katıldı.

Bayraktar için Türkiye'ye teşekkür etti. "İkinci Karabağ Zaferi'nde Bayraktar İHA'ların rolünü dünyada bilmeyen yoktur" dedi.

Aliyev'in ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma gerçekleştirdi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

Azerbaycan'ın bağımsızlık gününde sizlerle birlikte olmaktan büyük bahtiyar duyuyorum. Bağımsızlık gününüzü canı gönülden tebrik ediyorum.

Hazar'ın incisi Bakü'de, bir millet, iki devlet, tek festival şiarıyla dünyanın en gözde havacılık uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'i gerçekleştiriyoruz.

Kader birliğimiz tarihin derinliklerine kadar uzanmaktadır. Çanakkale'de Gence'de Bakü'de yüreklerimiz ve bileklerimiz ortak mücadelemizde tekrar beraber olmuştur.

Dinimiz bir, dilimiz bir, ayımız bir yılımız bir, aşkımız bir yolumuz bir Azerbaycan - Türkiye.

Bizler sözde değil özde kardeş olan iki devletiz, iki halkız.

Anadolu gibi Azerbaycan da bizim toprağımızdır. Tıpkı Türkiye gibi burası bizim de vatanımızdır. Aynı şekilde, Türkiye'nin her bir karışı da sizin vatanıdır yurdudur. Trk milletinin kalbindeki Azerbaycan sevdasını kim atabilir? Kardeşler arasına kim girebilir? Gönüllerimiz arasına kim sınır çizebilir? Batı'dan Doğu'ya kadar nerede bir kardeşimiz varsa orası bizim evimizdir, yurdumuzdur.

Selçuk kardeşime, ağabeyine Bayraktar ailesine özellikle bu Akıncı zirve notkasında olan bir SİHA. İstanbul'dan bu yana non-stockla o da bir rekora imza attı. Çok farklı gelişmeler olacak. Bunları da yaşayacağız, göreceğiz. Çok daha farklı gelişmeler de inşallah olacak.

İkili ilişkilerimizi bölgeye değil tüm dünyaya örnek olacak seviyeye taşıdık. Azerbaycan ile ilişkimizi önce stratejik ortaklığa, sona Şuşa Beyannamesi ile stratejik müttefikliğe çıkardık.

Sizlerden aziz şehitlerimizin anısına sahip çıkmanızı bekliyoruz.

Buraya geniş bir heyetle geldik, sizlere gençlerimizden de selam getirdik. Size Karabağ deyince yüreğinde fırtınalar kopan 85 milyonun selamını getirdik.

Hiçbir zaten tehditle korkutulanlardan olmadık, olmayacağız. Hiçbir zaman meşru davamızı savunmaktan geri durmadık, durmayacağız. Bizim kimsenin egemenliğinde gözümüz olmadığı gibi, habis gözlülere verecek tek karış toprağımız da yoktur, olmayacaktır.

Karabağ Zaferi milletimizin zafer destanlarının en son örneğidir. Sayın Aliyev'in kararlı duruşu sayesinde Karabağ 30 yıl sonra esaretten kurtuldu. Azerbaycan Silah Kuvvetleri'nin yiğit mensupları eşine az rastlanan bir zafere imza atmıştır. Akıl teknoloji ve cesaret bir araya geldiğinde neler yapılabileceğini göstermiştir.

Savunma sanayiinde de gençlerimizin birikimine, enerjisine güveniyoruz. TEKNOFEST işte bu güvenin sembolüdür. TEKNOFEST'i ilk kez yurt dışında can Azerbaycan'da sergilemenin gururunu yaşıyoruz.