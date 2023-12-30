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        Haberler Gündem 3. Sayfa O İSİM GÖZALTINDA: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Süper Kupa maçı açıklaması! Provokasyonda bulunan şahıs gözaltında

        Yerlikaya'dan Süper Kupa maçı açıklaması!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki Turkcell Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından sosyal medya platformları üzerinden, dini ve manevi değerleri aşağılamaya çalışan, hakaret ve provokasyon içerikli paylaşımda bulunan Ö.B.Ç. isimli şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 15:15 Güncelleme: 30.12.2023 - 15:40
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        Yerlikaya'dan Süper Kupa maçı açıklaması!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı-3" başlığıyla yaptığı paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

        "Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Final maçının ertelenmesi sonrası sosyal medya platformları üzerinden, dini ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, hakaret ve provokasyon içerikli paylaşımda bulunan Ö.B.Ç. isimli şahıs gözaltına alınmıştır.

        Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca yapılan incelemeler devam etmektedir. Milli, manevi ve dini değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik eden şüpheli adalete teslim edilmiştir."

        Bakan Yerlikaya bir başka paylaşımında ise şöyle dedi: "Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrası sosyal medya platformu (X) üzerinden yayınlanan küfürlü video nedeniyle A.Y. adlı şahıs “Halkı Kim Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçundan Samsun’da gözaltına alınmıştır."

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        #Süper kupa krizi
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