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Ali Koç ve yöneticilerden Altay'a ziyaret

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler, bel fıtığı ameliyatı edilen Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır’ı bugün sabah saatlerinde hastanede ziyaret etti

Giriş: 18.04.2023 - 16:34 | Güncelleme: ABONE OL
Ali Koç ve yöneticilerden Altay'a ziyaret

Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, dün belindeki sakatlık nedeniyle ameliyat edilmişti. Ameliyat sonrasında bugün Bayındır’ı hastanede Başkan Ali Koç'un yanı sıra yöneticilerden Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci ziyaret etti.

Yapılan ziyaretle ilgili sarı-lacivertlilerin sitesinden yapılan açıklamada, “Başkanımız Ali Y. Koç ve yöneticilerimiz, bel fıtığı ameliyatı olan kaptanımız Altay Bayındır’ı bugün sabah saatlerinde ziyaret etti.

Başkanımız Ali Y. Koç’un yanı sıra yöneticilerimiz Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci’nin de yer aldığı ziyarette, başkanımız ve yöneticilerimiz kaptanımız Altay’a geçmiş olsun dileklerini iletti ve moral verdi” ifadelerine yer verildi.

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