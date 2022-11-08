Süper Lig lideri Fenerbahçe dün akşam Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla taraftarını mutlu ederken, kulüp başkanı Ali Koç şansızlık yaşadı.

Sarı-Lacivertliler'in başkanı önceki gün futbol oynadığı sırada ayak parmağında çatlak meydana geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un özel bir atel kullanmaya başladığı kaydedildi.

Yürüme konusunda sorunu olmayan Ali Koç'un, hafta sonu programını bozmayıp Konya'daki dernek açılışına ayağında atelle gittiği belirtildi.