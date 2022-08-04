Ali 10 yaşındaydı! Oyunla gelen ölüm!

Gaziantep'in, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi’nde, Kuzey Şehir 3. Etap Bölgesi yakınlarındaki gölette 22 Temmuz günü öğle saatlerinde yürekleri yakan bir olay yaşandı.

İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre mahalledeki caminin Kuran-ı Kerim kursuna giden 10 yaşındaki Ali Kızıklıoğlu, kurstan arkadaşlarıyla birlikte çıktı. Eve döndüğü sırada yağmur sularının oluşturduğu göletin kenarında arkadaşlarıyla birlikte oyun oynamaya başlayan 6. sınıf öğrencisi Ali, dengesini kaybederek gölete düştü. Gölette boğulma tehlikesi geçiren küçük Ali, çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkarıldı.

112 Acil Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 10 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı. Küçük Ali, yoğun bakımda 14 gündür verdiği yaşam mücadelesini dün gece saatlerinde kaybetti.

Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Ali’nin cenazesi, Akçagöze Mahallesi’nde toprağa verildi.

Talihsiz çocuğun yakınları Ali’nin hayatını kaybetmesine neden olan göletteki suyun tahliye edilmesini beklediklerini belirtti.