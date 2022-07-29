Mikhailov, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımının iki karşılaşmada da iyi mücadele ettiğini belirtti.

Konyaspor'un ilk maçtaki skor avantajıyla sahaya çıktığını anımsatan Mikhailov, yeşil-beyazlıların iyi oyunuyla 2 gol bularak turu geçtiğini kaydetti.

Mikhailov, oyun içinde 5 oyuncu değişikliği hakkını da kullandığını, bunlardan 3'ünü sakatlık nedeniyle gerçekleştirdiğini vurguladı.

Maç sonunda takımının tribünlerce alkışlanmasına ilişkin ise Mikhailov, "İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Taraftarın bizi, rakip takımı alkışlamasına açıkçası sevindik. Oyunu beğenmelerine sevindik." diye konuştu.