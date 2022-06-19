Sırbistan Milli Takımı’nın eski kaptanı Aleksandar Kolarov, 36 yaşında profesyonel futbolculuk kariyerine son verdiğini açıklayarak, "Hayatımın bir bölümünü kapattığım için üzgün olsam da, her zaman hayalim olan şeye ulaşmayı başardığım için minnettarım" dedi.
Tecrübeli sol bek, yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:
"Kariyerimde bu anın geleceğini biliyordum. Hayatımın bir bölümünü kapattığım için üzgün olsam da, her zaman hayalim olan kariyere ulaşmayı başardığım için minnettarım. Kariyerimin bu ilk bölümünde beni takip eden herkese teşekkür ederim. Her şeyden önce, her zaman büyük bir gururla temsil ettiğim memleketim Sırbistan'ın futbol takımının yanı sıra oynadığım takımlardaki her takım arkadaşıma, kulüplere, başkanlara, yöneticilere, antrenörlere, teknik personele, doktorlara, ekonomistlere, fizyoterapistlere ve kariyerimde yardımcı olan ve arka planda çok çalışan herkese teşekkür ediyorum. Başardıklarımdan büyük memnuniyet duyarak hayatımdaki bu aşamanın sonuna geliyorum. Umarım saha içinde ve dışında yaptıklarımla bu harika oyuna ve beni destekleyen herkese oynadığım futbolla karşılık verdim. Artık futbol dünyasındaki 'öteki' hayatıma odaklanmış durumdayım. Yakında İtalya Futbol Federasyonu'nun Kovercan'daki Ulusal Futbol Merkezi'nde sportif direktör ve gözlemci olarak çalışmalara başlayacağım."
Kariyerinde Premier Lig ve Seri A şampiyonlukları var
Kızılyıldız alt yapısında yetişen Aleksandar Kolarov, ülkesinde Cukaricki ve OFK Belgrad takımlarının formasını giydikten sonra 2007 yılında İtalya ekiplerinden Lazio’ya transfer oldu. 2010 yılında sergilediği performans ile Premier Lig ekiplerinden Manchester City’ye transfer oldu ve 2017 yılına kadar ada ekibinin formasını terletti.
Daha sonra tekrar İtalya’nın yolunu tutan Kolarov, Roma’da görev aldıktan sonra son olarak Inter forması giydi. Kariyeri boyunca toplam 507 maça çıkan tecrübeli sol bek, 52 kez rakip fileleri havalandırırken, 69 defa da asist yaptı. Kariyerinde 2 İngiltere Ligi,1 İtalya şampiyonluğu da bulunan Aleksandar Kolarov, Sırbistan Milli Takımının formasını da 94 kez giydi ve 11 gollük katkıda bulundu.
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