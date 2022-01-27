Alanyaspor, ligde ve kupada iddialı

Çavuşoğlu, bir restoranda gazetecilere, Aytemiz Alanyaspor'un hedefinin her zaman ligi en iyi sırada bitirmek olduğunu vurguladı.
Ligde üst ve alt arasında yakın puanların olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, 23. hafta mücadelesinde GZT Giresunspor'u deplasmanda 3-1 yenerek üçüncü sıraya yükseldiklerini ifade etti.
İkinci devrenin ilk dört haftasını iyi sonuçlarla tamamlamalarına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Tabii futbolda inişli çıkışlı bir grafik olduğu için her hafta sıralamalar değişebiliyor. Ligin sonuna kadar da bu sıralamaların değişeceğini gözlemliyoruz. Biz de Alanyaspor olarak gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. Bizim de amacımız ligi en iyi sıralamada bitirmek. Ligde hem sıralamada hem de kupada olmak istiyoruz." diye konuştu.
Çavuşoğlu, Avrupa kupalarına katılabilmeyi istediklerini, bunun için de çalışacaklarına işaret etti.
"Devre arasında transfer yapmak kolay olmuyor"
Devre arasında başlayan ara transferde takımı güçlendirmek için çalışmalar yaptıklarını aktaran Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"Devre arasında transfer yapmak kolay olmuyor. İlla transfer yapmak amacıyla transfer yapmak da bizim mantalitemize uymuyor. Bilindiği gibi geçmişte Vagner Love transferin son günün de almıştık. Hem teknik heyetimizle hem de transfer komitemiz ile değerlendiriyoruz. Duruma göre bakacağız. Ama onunla alakalı çok acil belirlediğimiz bir şeyimiz yok. Futbolcular var ama hem bonservis gerekiyor hem kira gerekiyor. Ama biz onun en iyisini yapmayı düşünüyoruz. Bekleyip göreceğiz."
Çavuşoğlu, teknik direktör değişikliğiyle futbolcularının performansının arttığını, her futbolcunun gol atabilmesi gerektiğini savundu.
Forvetsiz çıktıkları son üç maçta galip geldiklerini belirten Çavuşoğlu, Efecan Karaca için kendilerine Trabzonspor'dan resmi teklif gelmediğini bildirdi.
Çavuşoğlu, Galatasaray'dan kiraladıkları Emre Akbaba'nın performansıyla geri çağrılma talebinin olup olmadığına yönelik soruyu, "Bize Emre Akbaba ile ilgili Galatasaray Kulübü'nün hiçbir talebi olmadı. Bu hafta Galatasaray maçı var. Önemli bir maç. Takımımız bugün toparlanıyor. Bu maça da en iyi şekilde hazırlanacaklardır. Amacımız her maçta olduğu gibi galibiyet." diye yanıtladı.
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