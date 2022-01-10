Aytemiz Alanyaspor, İtalyan ekibi Sassuolo'dan 3 Eylül 2020'de kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü oyuncu Khouma Babacar'ın takımdan ayrıldığını bildirdi.

Turuncu-yeşilli ekipten yapılan yazılı açıklamada, "Futbolcumuz Khouma Babacar'ın kulübümüzle olan sözleşmesi sona ermiştir. Kendisine bugüne kadar verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.