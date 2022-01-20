Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Alanyaspor, sahasında ağırladığı Hatayspor’u 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Bahattin Şimşek, Serkan Ok, Tarık Ongun

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran (Dk. 85. Ahmet Gülay), Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Borja (Dk. 75 Tayfur Bingöl), Efkan Bekiroğlu (Dk. 63 Fer), Eduardo (Dk. 63 Candeias), Emre Akbaba, Novais, Efecan Karaca, Davidson (Dk. 75 Oğuz Aydın)

Atakaş Hatayspor: Abdullah Yiğiter, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe (Dk. 60 Emre Kaplan), Onur Ergün (Dk. 60 Boudjemaa), Riberio, Kamara (Dk. 66 Kahraba), Lobjanidze (Dk. 86 Sadık Baş), Saint Louis (Dk. 86 Sackey), Diouf

Goller: Dk. 17, 59 ve 74 Emre Akbaba, Dk. 31 Eduardo, Dk. 77 ve 80 Oğuz Aydın (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Efkan Bekiroğlu (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 70 Fatih Kurucuk (Atakaş Hatayspor)

ÖNEMLİ DAKİKALAR

12. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karaca, rakip alanda pasını Emre Akbaba'ya çıkardı. Sağ çaprazdan rakip ceza sahasına giren Emre Akbaba'nın vuruşunda, top üst direkten döndü. Geri dönen topu Efecan Karaca kafayla tamamlamak istedi. Top az farkla üstten dışarı çıktı.

17. dakikada Alanyaspor golü buldu. Sol kanattan Borja'nın ceza sahasına ortaladığı topa Emre Akbaba gelişine vurmak istedi. Defansın müdahalesiyle ortada kalan topa Emre Akbaba'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

26. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Davidson'un çıkardığı topu, Eduardo bekletmeden Emre Akbaba'ya gönderdi. Bu futbolcunun sert şutunda, Abdullah Yiğiter topu çıkardı. Dönen topu Efecan Karaca kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

31. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Orta alanda topla buluşan Emre Akbaba, topu koşu yapan Efecan Karaca'ya çıkardı. Bu futbolcunun da bekletmeden araya çıkardığı pasta, ceza sahası içinde Eduardo, sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

45+5. dakikada Alanyaspor gole çok yaklaştı. Emre Akbaba, ceza sahası içinde Efecan Karaca'yı topla buluşturdu. Bu futbolcunun bekletmeden soluna çıkardığı meşin yuvarlağı kontrol eden Eduardo'nun şutunda, kaleci topu kontrol etti.

59. dakikada Alanyaspor farkı üçe çıkardı. Sol kanattan topla buluşan Davidson, kaleyi çapraz gören noktadan kaleye gönderdiği sert şutta, top kaleci Abdullah Yiğiter'den döndü. Emre Akbaba, kaleciden seken topu ağlara gönderdi: 3-0.

68. dakikada sol kanattan Kahraba ile gelişen atakta Lobjanidze ceza sahasına girer girmez arka direğe ortayı çıkardı. Diouf, kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Ancak gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

71. dakikada orta alanda gelişen Hatayspor atağında Saint Louis, topu kaleyi çapraz gören noktada bulunan Diouf'a çıkardı. Bu futbolcunun kaleye yüzünü dönüp çektiği şutta, Marafona rahatlıkla topu kontrol etti.

74. dakikada Alanyaspor 4. golünü attı. Novais'in ceza sahası içine gönderdiği uzun pasta Emre Akbaba kaleciyle karşı karşıya kaldı. Emre Akbaba topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 4-0.

77. dakikada sağ kanattan Candeias'ın ceza sahasına yerden gönderdiği topu arka direkte Oğuz Aydın ayak içiyle filelere gönderdi: 5-0.

80. dakikada Alanyaspor farkı 6'ya çıkardı. Sol kanattan hızlı gelişen Alanyaspor atağında Candeais'ın ceza sahasına çıkardığı ortayı Oğuz Aydın bekletmeden kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in sağından filelerle buluştu: 6-0.