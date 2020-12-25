Aksu ilçesi Kundu Turizm Merkezi'nde Aksu Çayı'nın denizle birleştiği noktada, balıkçıların bulunduğu 4 metrelik fiber tekne, henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu.

AA'nın haberine göre, batan teknedeki 3 balıkçı, yüzerek su yüzeyinde kalmaya çalıştı. Çevreden geçen başka balıkçılar boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiyi tekneye aldı.

İhbar üzerine gelen deniz polisi ve sahil güvenlik botları, batan teknede başka kimsenin olmadığının tespiti üzerine başlatılan arama çalışmasını sonlandırdı.

Karaya çıkarılan balıkçıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.