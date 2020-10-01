İYİ Parti'nin Başkanlık Divanı'nda yer alan isimler şöyle açıklandı; Siyasi İşler Başkanı Cihan Paçacı, Genel Sekreter Uğur Poyraz, Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, Teşkilat Başkanı Koray Aydın, Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, Seçim İşleri Başkanı Mehmet Tolga Akalın, Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Kamil Erozan, Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Ortadoğu Politikaları Başkanı Salim Ensarioğlu,

Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özkale, Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Nuri Okutan, Eğitim Politikaları Başkanı Şenol Sunat, Toplumsal Politikalar Başkanı Ünzile Yüksel, Kadın Politikaları Başkanı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Gençlik Politikaları Başkanı Berna Sukas, Doğa ve Çevre Politikaları Başkanı Arzu Önşen, STK İlişkileri Başkanı Burak Akburak.