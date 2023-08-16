Son dakika haberi Aksaray'da OSB'de yangın!
Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı
Giriş: 16.08.2023 - 15:15
Aksaray'da bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Alevlere itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.
AA'da yer alan habere göre geri dönüşüm fabrikasında, dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depolama alanında çıkan yangını gören fabrika işçileri durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.