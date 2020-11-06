FETÖ'nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin 475 sanık hakkında açılan davada sanıkların son sözlerinin alınması tamamlandı.

İHA'nın haberine göre Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, karar duruşması için 26 Kasım'a gün verdi.