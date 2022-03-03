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Haberler Enerji Akaryakıt SON DAKİKA | Motorine ve benzine çifte zam! 3 Mart LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Benzin fiyatları güncel liste!

Son dakika haberi Akaryakıta çifte zam

4 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzine litre başında 53 kuruş, motorine de 1 TL 33 kuruş zam yapıldı.

03.03.2022 - 17:26 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA | Motorine ve benzine çifte zam! 3 Mart LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Benzin fiyatları güncel liste!

Son dakika haberleri... Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 53 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 33 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 17,55 liradan satılan benzinin litre fiyatı 18,08 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 17,46 liradan 17,99 liraya, İzmir'de 17,58 liradan 18,11 liraya çıkacak.

Ayrıca, Ankara'da ortalama 17,68 liradan satılan motorinin litre fiyatı 19,01 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 17,60 liradan 18,93 liraya, İzmir'de 17,69 liradan 19,02 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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