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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, 2020-2021 Hava Kuvvetleri Komutanlığının yeni uçuş eğitim yılı açılışına katıldı. Bakan Akar, açılışı F-16 ile yaptığı uçuşla gerçekleştirdi.

Akar burada yaptığı açıklamada, "Kıbrıslı kardeşlerimiz dahil milletimizin, hak alaka ve menfaatlerini korumaya, en küçük ihlale dahi izin vermeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.