Türkiye'yi sarsan depremde AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesinin enkaz altında olduğu öğrenildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Taş'ın bulunduğu yere ulaşıldığını, kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

İYİ Parti Gaziantep Nurdağ İlçe Başkanı Bünyamin Tek ve eşi depremde hayatını kaybetti.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu Twitter'dan yaptığı açıklamada, İYİ Parti ilçe başkanı ve eşinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Kavuncu, "İYİ Parti'mizin Gaziantep Nurdağ İlçe Başkanı Bünyamin Tek ve kıymetli eşini maalesef depremde kaybettik. Merhum Başkanımıza ve eşine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.