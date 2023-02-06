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Son dakika haberi AK Partili vekil Yakup Taş ve ailesi enkaz altında!

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesinin enkaz altında olduğu öğrenildi

Giriş: 06.02.2023 - 11:13 | Güncelleme: ABONE OL
Kahramanmaraş depreminde son durum | Son dakika: AK Partili vekil Yakup Taş ve ailesi enkaz altında!
HABERTURK.COM

Türkiye'yi sarsan depremde AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesinin enkaz altında olduğu öğrenildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Taş'ın bulunduğu yere ulaşıldığını, kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

İYİ PARTİ NURDAĞ İLÇE BAŞKANI VE EŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İYİ Parti Gaziantep Nurdağ İlçe Başkanı Bünyamin Tek ve eşi depremde hayatını kaybetti.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu Twitter'dan yaptığı açıklamada, İYİ Parti ilçe başkanı ve eşinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Kavuncu, "İYİ Parti'mizin Gaziantep Nurdağ İlçe Başkanı Bünyamin Tek ve kıymetli eşini maalesef depremde kaybettik. Merhum Başkanımıza ve eşine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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