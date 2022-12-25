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Son dakika haberi AK Partili Çelik: Terörü besleyen terörle yüz yüze geldi

AK Parti Sözcüsü Çelik, Paris'teki saldırı sonrası gösterilerle ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, "Tüm ırkçı saldırıları kınıyoruz. Ayrıca terörü besleyen terörle yüz yüze geldi" ifadelerini kullandı

Giriş: 25.12.2022 - 14:15 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: AK Partili Çelik: Terörü besleyen terörle yüz yüze geldi
HABERTURK.COM

Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Paris'teki saldırı sonrası gösterilerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Çelik açıklamasında, "Tüm ırkçı saldırıları kınıyoruz. Ayrıca terörü besleyen terörle yüz yüze geldi" ifadelerini kullandı. Çelik'in açıklamasından satır başları şöyle:

Tüm bu tabloya baktığımız zaman, terör bakımından çifte standardın ne gibi sonuçlara neden olduğunu görüyoruz. Fransa terör örgütünü himaye etmeyi bırakmalı."

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*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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