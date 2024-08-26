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        Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi AK Partili Çelik: Mescid-i Aksa kırmızı çizgimiz | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi AK Partili Çelik: Mescid-i Aksa kırmızı çizgimiz

        AK Parti Sözcüsü Çelik: Mescid-i Aksa mukaddes değerimiz, gözbebeğimiz ve kırmızı çizgimizdir. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu alanda sinagog inşa etmekten bahsetmesi, tüm Müslümanlara ve insanlığa saldıran soysuz ve lanetli bir açıklamadır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2024 - 18:40 Güncelleme: 26.08.2024 - 18:56
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        AK Partili Çelik: Mescid-i Aksa kırmızı çizgimiz
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X hesabından açıklamada bulundu:

        "Mescid-i Aksa mukaddes değerimiz, gözbebeğimiz ve kırmızı çizgimizdir. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Mescid-i Aksa’nın da bulunduğu alanda sinagog inşa etmekten bahsetmesi, tüm Müslümanlara ve insanlığa saldıran soysuz ve lanetli bir açıklamadır. Netanyahu şebekesinin üyeleri, camilerin ve kiliselerin de düşmanıdır. Bu şebeke, bölge barışını dinamitlemek üzere her gün yeni bir provokasyona imza atıyor. Bunlar kendilerini hukuk önünde hesap vermekten kurtarmak için tüm bölgeyi din savaşlarına sürüklemeye çalışan soykırım ve katliam şebekesidir. Uluslararası toplum, Mescid-i Aksa’nın statüsüne dair provokatif söylemler içerisine giren Netanyahu yönetimi üyelerine karşı net tavır almalıdır."

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