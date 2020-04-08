Son dakika haberler... AK Parti ve MHP'den sağlıkçılar için önemli adım!

Saliha Çolak scolak@haberturk.com

Yasa teklifinde AK Parti ve MHP'nin ortak imzası bulunuyor. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, teklifle ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Yasa teklifi ile kamu ve özel ayrımı yapılmaksızın, tehdit, hakaret, yaralama ve görevi yapmaya engel olunması gibi suçlarda infaz erteleme olmayacak. Bu kişiler direkt cezaevi ile muhatap olacaklar. Cezalar da yüzde 50 oranında artırılıyor" dedi.