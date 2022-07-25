AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle; "(Astana görüşmeleri) Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanadır. Bu konuda da elinden geleni yapmaktadır. "