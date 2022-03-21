AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle; "Sayın Kılıçdaroğlu'nun anneleri yanına davet etmesi için giden iki aile ile görüşmesi Diyarbakır anneleri ile görüşme diye sunulmuştur. Halbuki annelerle görüşmek Diyarbakır'ın annelerinin ayağına gitmektir.

KILIÇDAROĞLU'NUN DİYARBAKIR ZİYARETİ

Buradaki soru şudur; niçin annelerin ayağına gidilemiyor, vicdan nöbetine destek verilmiyor. TSK'nın operasyonu halkı ezmektir dendiğinde o genel başkan 'meşru operasyonlardır' diye niçin cevap vermiyor. Ne kadar demokrasiden, özgürlüklerden bahsederseniz bahsedin, teröre karşı bir tavrınız yoksa...

Sayın Cumhurbaşkanlığımızın başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı döneminde hükümetimiz yaşlılarla ilgili pek çok şeyi hayata geçirdi. Bizim için son derece önemli konudur. Geçmişimizle geleceğimiz arasında hikmetli köprüleri onlar sayesinde kuruyoruz.

2016 yılında Yaşlı Destek Programı kapsamında yaşlıları kendi evlerinde, ailelerinin yanında geçirebileceği evde bakım hizmete alabilecek düzenlemeyi hayata geçirmiştik.

İSLAMOFOBİ İLE MÜCADELE

Buradaki irademiz güçlü şekilde devam ediyor. Bütün yaşlılarımızın yüksek kalitede hizmeti güvence altına alınmıştır. Büyüklerimize buradan hürmetlerimizi iletiyor, ellerinden öpüyoruz.

İslamofobi, İslam düşmanlığı ile 15 Mart mücadele günü olarak tarihe geçti. Yeni Zelanda'da bir katliam gerçekleşmişti. Burada bir Türk vatandaşı olan 51 kişiyi saygı ve rahmetle anıyoruz. BM Genel Kurulu 15 Mart Günü'nü 'Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü' kabul etti.

Cumhurbaşkanımızın güçlü çağrılarıyla 22 Mart 2019 tarihinde acil icra komitesi toplanmıştı. İslamofobi ile mücadele konusu bugünün dünyasında giderek artık küresel barışı ilgilendiren bir konu haline geldi. İslam İşbirliği Teşkilatı'nda alınan karardan sonra Türkiye Pakistan ve pek çok paydaşla birlikte gayret sarf etti. Şimdi hayata geçmiş oldu. Bunun altını doldurulması iyi strateji, güçlü yasalarla güçlenmesi yönünde bütün dünyada takipçisi olacağı bir süreç olduğunu ifade etmek isterim.

'ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ ÖNEMLİ BİR SEMBOL VE TAÇTIR'

Yahudi soykırımına imza atan zihniyet, bugün Müslümanlara dönük olarak o zihniyet kodlarını işletmeye çalışıyor. Yeni Zelanda'daki katilin yazdıklarına, bağlantılarına bakıldığında referans noktasının Naziler olduğu görülüyor. Bunlar iç içe geçmiş strateji çerçevesinde, demokrasi düşmanlığı, islam düşmanlığı, göçmen düşmanlığı, yabancı düşmanlığını yerleştiriyorlar.

Geçtiğimiz birkaç gün son derece önemliydi. Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümünde Çanakkale Köprüsü Cumhurbaşkanımız tarafından açılmış oldu. Bu AK Parti'nin eser siyasetinde önemli sembol ve taçtır. Türkiye'nin ne kadar büyük projelere imza atabileceği bir kere daha görmüş olduk.

Bütün bunlar bileşik kaplar teorisi gibi birçok şeyin yan yana gelmesiyle oluyor. Tabii ki milletimizin iktidarımıza verdiği destek bu eserlere imza atılmasına neden oluyor. Her zaman olduğu gibi bunları şu ya da bu şekilde eleştirenler oluyor. Normal olarak hiçbir şeye imza atmayanlar, krize imza atanların bunları gölgelemeye çalışmasını bir kere daha tespit ettik.

'SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ'

20 Mart sabahı Suudi Arabistan'a bir saldırı oldu. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Kardeş Suudi Arabistan'ın yanında olduğumuzu bir kere daha vurguluyoruz. Yakın zamanda Yemen'deki Türk şehitliğine dönük olarak insanlık dışı eylem gerçekleşmişti. Yemen halkının asla kabul etmeyeceği bir eylem. Bütün süreci yakından takip edeceğiz.

Suudi Arabistan'da Türkiye'nin eserlerine dönük bu tip eylemler daha çok terörü yoğunlaştırmak yapılan eylemler. Bunlarla mücadelemiz sürecek. Dünyanın her tarafındaki şehitliklerimizi ve eserlerimizi bu bakımdan takip ediyoruz. Benzer hadise Batı Trakya'da Osmanlı dönemindeki Müslüman mezarlığına yönelik oldu. Orada bir teşviki tespit ediyoruz. Yunanistan makamlarının Osmanlı eserlerine, Türk Müslüman topluma karşısına karşı daha hassas olmasını bir kere daha ifade ediyoruz."