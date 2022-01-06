AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kazakistan mesajı

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kazakistan'daki can kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz. Tüm Kazakistan halkının güven içinde olması en büyük temennimizdir" dedi.

AK Parti'li Çelik, Twitter'daki hesabından, Kazakistan'daki olaylara ilişkin açıklama yaptı. Kazakistan'ın yanında olduklarını belirten Çelik, "Bugünlerin atlatılması, Kazakistan´ın her bakımdan huzurlu ve güçlü olması en büyük temennimizdir. Kazakistan halkı büyük bir halktır. Bugünleri sağduyulu şekilde atlatacak basirete sahiptir. Kazakistan´daki can kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz. Tüm Kazakistan halkının güven içinde olması en büyük temennimizdir. Kazakistan´ın normale dönmesi en çok Türkiye'yi sevindirecektir" dedi.