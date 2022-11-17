AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da İstiklal caddemizde gerçekleşen hain saldırı sonrası tüm vatandaşlarımızın teröre karşı birlik ve beraberlik gösterilmesi noktasında ortaya koyduğu tavır tüm dünyaya mükemmel bir mesaj vermiştir. İnsanlık düşmanı teröre karşı biriz ve beraberiz…" ifadelerine yer verdi.
Çelik şunları kaydetti: "Güvenlik güçlerimiz son derece etkili çalışmalarla hızlı bir biçimde faili ve bağlantılarını tespit edip yakalamıştır. Bu, Türkiye’nin terörle mücadeledeki gücünü ve yüksek kapasitesini bir kere daha göstermiştir.
"TÜRKİYE BİR GÜVEN ÜLKESİDİR"
Terör karşısında net duruş, Cumhuriyetimizi, demokrasimizi ve anayasal düzenimizi korumanın ilk maddesidir. Terör karşısında bulanık tavırlar üretenlerin ve terör eylemlerinden siyasi hesaplaşma çıkarmaya çalışanların konumu meşru değildir.
Kuşkusuz demokrasilerde her olayın çok yönlü değerlendirilmesi, farklı görüş ve analizlerin olması doğaldır. Ancak, teröre mazeret üreten ve güvenlik güçlerimizin terörle mücadelesini zaafa uğratmaya çalışan yaklaşımlar ve tavırlar sergilenmesi büyük bir şuursuzluktur.
Türkiye bir güven ülkesidir. Terörle mücadele konusunda milletimiz bir ve bütündür. Terörle mücadelemiz bedeli ne olursa olsun sonuna kadar sürecektir.
Kaybettiğimiz canlarımıza bir kere daha rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."
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