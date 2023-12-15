AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e tepki

REKLAM advertisement1

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada "İsrail yönetimi, Filistinlilere karşı yürüttüğü vahşi katliamları her türlü kutsalı da hiçe sayarak sürdürüyor. Son olarak Cenin Mülteci Kampı’na baskın yapan İsrail askerleri bir camiye girerek provokasyona imza attı. İsrail yönetimi en temel insani değerlere yönelik ahlaksız tutumu ile bir kez daha tarihe geçti" dedi.

Çelik konuşmasında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da Müslümanların kutsallarına yönelik saldırılar insanlık düşmanı eylemlerdir. Müslümanların kutsallarına yönelik provokasyon yapanlar günü geldiğinde bu suçlarla yüzleşeceklerdir. İsrail’in Filistinli sivillere yönelik devlet terörü ve yerleşimci terörü Uluslararası Ceza Mahkemesi konusu olacaktır."

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.