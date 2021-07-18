AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Avrupa Adalet Divanı'na tepki

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Birliği Adalet Divanının (ABAD) başörtüsü ile ilgili aldığı kararın, Avrupa'daki Müslümanlara karşı ön yargıyı besleyeceğini ve İslamofobik yabancı düşmanı çevreleri cesaretlendireceğini ifade etti.

Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ABAD'ın, Avrupa Birliğinde, şirketlerin belirli koşullar altında çalışanlarının başörtüsü takmasını yasaklayabileceğine ilişkin kararını değerlendirdi.

ABAD'ın, dini özgürlükleri ihlal eden kararının, yanlış bir karar olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti: "Bu karar, Avrupa'daki Müslümanlara karşı ön yargıyı besleyecek ve İslamofobik yabancı düşmanı çevreleri cesaretlendirecektir. ABAD'ın temel hak ve özgürlükler noktasında sınırlandırıcı yorumları demokratik değerlerden geri gidişe yol açacaktır. Hak ve özgürlükler düzeniyle de bağdaşmamaktadır. ABAD'ın bu kararının Avrupa'daki Müslüman kadınlara yönelik dini inançları nedeniyle uygulanan ayrımcılığın arttığı bir döneme denk gelmesi ise daha büyük talihsizliktir. Irkçılık ve İslam düşmanlığıyla mücadeleye darbe vuran bir karardır bu."