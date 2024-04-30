Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar

        Son dakika haberi AK Parti Sözcüsü Çelik: Batı vicdana ters kelepçe vurdu

        AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Konuşmasında ABD'deki Gazze eylemlerine değinen Çelik, "Batı vicdana ters kelepçe vurdu. Demokratik dediğimiz ülkelerin tepkisi insanlık onuruna yakışmıyor. Zannedersiniz ki yaşananlar engizisyon döneminde geçiyor. İşgal zihniyeti başarılı olamayacak. Küresel vicdan soykırımı yenecektir" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 17:01 Güncelleme: 30.04.2024 - 17:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Batı vicdana ters kelepçe vurdu"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        ABD'DE FİLİSTİN'E DESTEK EYLEMLERİ

        "Gazze birinci gündemimiz. Halklar Filistin davasından yana. Öğrenciler ve siyasetçiler tepkilerini ifade ediyor. İsrail'in saldırılarına karşı küresel vicdan ayakta. Batı vicdana ters kelepçe vurdu. Demokratik dediğimiz ülkelerin tepkisi insanlık onuruna yakışmıyor. Zannedersiniz ki yaşananlar engizisyon döneminde geçiyor. İşgal zihniyeti başarılı olamayacak. Küresel vicdan soykırımı yenecektir.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN IRAK ZİYARETİ

        İran ile İsrail arasında bir gerilim söz konusu oldu. Bu gerilimin olduğu dönemde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Irak'a gerçekleştirdiği bir ziyaret oldu. Görüşmenin başlıkları çok kapsamlıydı. Tek seferde en çok anlaşma imzalanan ziyaretlerin başında gelmektedir. Önemli konulardan bir tanesi terörle mücadeledir. Irak PKK'yı terör örgütleri listesine almalı. PKK Irak'ın toprak bütünlüğüne de karşı olan bir terör örgütüdür.

        REKLAM

        DEM PARTİ'YE TEPKİ

        DEM Partilileri değerlerimize saygılı olmaya çağırıyoruz. Bayrağımıza saygısızlık yapıyorlar. Bayrağa saygısızlık meşru yetkiyi gayrimeşru alana taşımaktır. Alınan yetki gayrimeşru girişimde kullanılamaz.

        YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

        Vatandaş kararını vermiştir ve Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmiştir. Parlamenter sistemi bilek güreşi gibi sunmaya çalışmak gereksizdir. Vatandaşa verilen Cumhurbaşkanı seçme yetkisi geri alınmaz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi testlerden geçmiştir.

        ÖĞRETMEN ATAMALARI

        Öğretmen ataması için takvim ve sayı çalışmaları sürüyor. Yakında açıklanacak.

        İBB BAŞKANI'NIN HAMAS AÇIKLAMASI

        Hamas'ın terör örgütü olarak nitelendirilmesi tamamen yanlıştır. Ortada bir terör varsa Netanyahu'nun soykırımcı politikasıdır. "

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Elektronik sigarayla yakalandı: Müdür yardımcısını bıçakladı
        Elektronik sigarayla yakalandı: Müdür yardımcısını bıçakladı
        Yağış bulutları, şimşek ve gök gürültüleri ile geliyor!
        Yağış bulutları, şimşek ve gök gürültüleri ile geliyor!
        Yöneticinizin kadın olma ihtimali hangi ülkede daha yüksek?
        Yöneticinizin kadın olma ihtimali hangi ülkede daha yüksek?
        Kamyoneti arızalandı yardım istedi! Yardıma gelen kamyon ezdi!
        Kamyoneti arızalandı yardım istedi! Yardıma gelen kamyon ezdi!
        Süper Lig'e hoca dayanmıyor!
        Süper Lig'e hoca dayanmıyor!
        TCMB altın alımlarında küresel lider
        TCMB altın alımlarında küresel lider
        Yengesini bezle boğmuş! İşte vahşetin nedeni!
        Yengesini bezle boğmuş! İşte vahşetin nedeni!
        Fatih Terim için olay karar!
        Fatih Terim için olay karar!
        Vampir yüz bakımı sonucu 3 kadın HIV kaptı
        Vampir yüz bakımı sonucu 3 kadın HIV kaptı
        Ekspres vizeyle girilen Yunan adası sayısı 10'a çıktı
        Ekspres vizeyle girilen Yunan adası sayısı 10'a çıktı
        Sokaktaki deri parçalarından merdiven altı ameliyat çıktı!
        Sokaktaki deri parçalarından merdiven altı ameliyat çıktı!
        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?
        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?
        Kral Charles geri döndü
        Kral Charles geri döndü
        Ne oldu size!
        Ne oldu size!
        Gördüğünüz ilk şekil korkunuzu ortaya çıkarıyor!
        Gördüğünüz ilk şekil korkunuzu ortaya çıkarıyor!
        Cinayete mi kurban gitti, hayvan mı saldırdı? Korhan Berzeg'in ölümünde sır perdesi aralanıyor
        Cinayete mi kurban gitti, hayvan mı saldırdı? Korhan Berzeg'in ölümünde sır perdesi aralanıyor
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Habertürk Anasayfa