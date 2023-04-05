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Son dakika haberine göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulunuyor. Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;

"MESCİD-İ AKSA KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

Mescid-i Aksa bizim kırmızı çizgimiz. İsrail'in bu saldırıları her Ramazan ayında tekrarlanıyor. Saldırıyı kınıyoruz.

FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYESİ OLMASI

(Finlandiya'nın NATO üyesi olması) Finlandiya ve İsveç birlikte başvurmuştu. Finlandiya terörle mücadele konusunda gerekeni yaptı ve Türkiye onay verdi. Türkiye'nin ne kadar tutarlı olduğu ortaya çıktı. İsveç terör düzenlemesi yaparsa sorun kalmaz.

AKŞENER'E "KURŞUN" TEPKİSİ

(Akşener'in açıklamaları) Devlet adabı içerisinde 14 Mayıs'a kadar bu süreç rahatlıkla götürülebilir. Fakat İYİ Parti'nin grup toplantısında Sayın Akşener'in kullandığı üslup, bunu üzülerek söylüyorum son yıllardaki en yakışıksız ifadeleri olmuştur. Sayın Kılıçdaroğlu da Sayın Akşener'i tebrik etmiş, bu yakışıksızlığa çifte destek olmuştur. Argo tabirlerle bağırıp, çağırarak, saldırgan üslup haline, son yıllarda gördüğümüz en yakışıksız konuşmaya şahit olmak zorunda kaldık.

Henüz kendi ittifaklarını doğru dürüst yönetemeyenler hiç kimseye devlet adamlığını öğretemez. Kendisi hiç kimsenin ağzına alamayacağı bir takım tabirler kullandı. Meclis kürsüsünde kurşun sergisi yapıyorlar. Kandil miyavladığında bunlardan kükreme geliyor mu?

"SİYASİ PAZARLIKALARI KAPATMAK İÇİN BİZE SADIRIYORLAR"

Siyasi pazarlıkları kapatmak için bize saldırıyorlar. Millet can derdindeyken bunlar koltuk kavgası peşindeydi. Bu masaya kumar masası dedirten nedir. Bu masada size ne söylendi ki şahsi hırslar Türkiye'nin önüne geçti dediniz. Ne değişti de tekrar kumar masasına geri geldiniz. O Meclis sizin kürsüde kurşun sergileyeceğiniz Meclis değildir.

Bugünkü açıklamalar, Cumhurbaşkanımıza saldırı altında başka şeyleri örtbas etme çabasıdır. Bu Meclis, sağa sola mermi fırlatılacak, kurşun sergisi yapılacak Meclis değildir. Üslup konusunda hassasiyet isteyenin, kendi üslubuna dikkat etmesinde fayda var.

Sizden kükreme beklenen yerler başka odaklardır. Devlete ve millet karşı tuzak içinde olanlara bu sözleri söylemeniz gerekir. Türkiye'nin düşmanlarına karşı söyleyemediğiniz sözleri Cumhurbaşkanımıza söylüyorsunuz.

TÜRKİYE'NİN HAVA SAHASINI KAPATMASI

Süleymaniye bölgesinde terör örgütünün bir yoğunlaşması var. Bu uçuş güvenliği için alınan bir karardır. Süleymaniye'de teröristler dağıtılırsa gözden geçirilir. "