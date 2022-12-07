Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Politika Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar

Son dakika haberi AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iddiaları hakkında, "Siyasetten haberi olmadığını gösteren ifadeler kullandı" açıklamasında bulundu

Giriş: 07.12.2022 - 10:48 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiaları hakkında açıklamalarda bulunuyor.

Çelik açıklamasında, "Tam bir basiretsizlik ve haddini aşmaktır. Siyasetten haberi olmadığını gösteren ifadeler kullandı" dedi. Çelik ayrıca, "Vekillerimiz milletin oyunu aldı ve milletvekili oldu" şeklinde konuştu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle: "Kendisi 15 Temmuz'da tankların arasından geçmişti. Tanklar kime yol veriyorsa diktatör odur."

CHP'NİN VİZYON BELGESİ

"Gerçekten bir zihni sinir projesiyle karşı karşıya kaldık. Siyasi olarak buradan ne çıkar diye baktığımızda siyaset üstü kadrolarla Türkiye'yi yöneteceğini söylüyor. Bu geçmişte Türkiye'nin başına büyük belalar açmış vesayetin kodlarından bir tanesidir.

Öyle ki Türkiye'nin problemlerine çare olabilecek tablo çıkmadı. Türkiye'de memleketin sahibi vatandaştır. Milli irade ne derse o olur. Getirdikleri model tamamen siyaset dışı ve hiçbir yere gidemiyor. Şampiyonlar ligi diyor. Karşımızda bir lig yok.

6'LI MASANIN ANAYASA TEKLİFİ

Bu Türkiye'nin önüne konulmuş bir vizyonsuzluktur. Kafalarındaki şey ise işlevsiz bir cumhurbaşkanı. Hem halk seçecek hem de herhangi bir işlevi olmayacak. Böyle bir şey olabilir mi. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçildiği bir sistemde hiçbir cumhurbaşkanı tarafsız kalamaz. İki tane seçilmişin olduğu bir sistemde devlet mekanizmasını ikiye bölersiniz. Siyaseti rasyonel alandan metafizik alana taşımışlar. "

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Erzurum'da aynı aileden 8 kişide doğalgaz zehirlenmesi şüphesi
Erzurum'da aynı aileden 8 kişide doğalgaz zehirlenmesi şüphesi
Mobilya imalathanesinde korkutan yangın
Mobilya imalathanesinde korkutan yangın
Isparta'da grip vakaları artan okulda eğitime 5 gün ara verildi
Isparta'da grip vakaları artan okulda eğitime 5 gün ara verildi
TBMM ve Adalet ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının bütçeleri kabul edildi
TBMM ve Adalet ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının bütçeleri kabul edildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.