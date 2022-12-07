AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiaları hakkında açıklamalarda bulunuyor.

Çelik açıklamasında, "Tam bir basiretsizlik ve haddini aşmaktır. Siyasetten haberi olmadığını gösteren ifadeler kullandı" dedi. Çelik ayrıca, "Vekillerimiz milletin oyunu aldı ve milletvekili oldu" şeklinde konuştu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle: "Kendisi 15 Temmuz'da tankların arasından geçmişti. Tanklar kime yol veriyorsa diktatör odur."

CHP'NİN VİZYON BELGESİ

"Gerçekten bir zihni sinir projesiyle karşı karşıya kaldık. Siyasi olarak buradan ne çıkar diye baktığımızda siyaset üstü kadrolarla Türkiye'yi yöneteceğini söylüyor. Bu geçmişte Türkiye'nin başına büyük belalar açmış vesayetin kodlarından bir tanesidir.

Öyle ki Türkiye'nin problemlerine çare olabilecek tablo çıkmadı. Türkiye'de memleketin sahibi vatandaştır. Milli irade ne derse o olur. Getirdikleri model tamamen siyaset dışı ve hiçbir yere gidemiyor. Şampiyonlar ligi diyor. Karşımızda bir lig yok.

6'LI MASANIN ANAYASA TEKLİFİ

Bu Türkiye'nin önüne konulmuş bir vizyonsuzluktur. Kafalarındaki şey ise işlevsiz bir cumhurbaşkanı. Hem halk seçecek hem de herhangi bir işlevi olmayacak. Böyle bir şey olabilir mi. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçildiği bir sistemde hiçbir cumhurbaşkanı tarafsız kalamaz. İki tane seçilmişin olduğu bir sistemde devlet mekanizmasını ikiye bölersiniz. Siyaseti rasyonel alandan metafizik alana taşımışlar. "