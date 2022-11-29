6'lı masanın anayasa önerisine yanıt

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Kadın Kolları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Çelik, 6'lı masanın anayasa önerisi hakkında konuşarak, "Eski Türkiye'nin dirileceği bir tablo ortaya çıkar" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE HİÇ KİMSENİN REJİMLE BİR TARTIŞMASI YOK"

"Türkiye'de geçmiş zamanlarda AK Partimizin kurulduğu dönemlerde yapılan ayrımlardan bir tanesi şuydu: Siz ne zaman sistemi düzeltmeye çalışsanız hemen bir rejim tartışması çıkarırlardı. Halbuki Türkiye'de hiç kimsenin rejimle bir tartışması yok. Hiçbir şekilde rejimle alakalı olmayan tartışmaları, bir sistem tartışmalarına dönüştürerek Türkiye'yi felç etmeye kalkarlardı" diyen Çelik, şunları kaydetti:

"Belli toplantılarda arkadaşlarımızın kılık kıyafetlerini gündeme getirerek Türkiye'de yeniden vesayeti diriltecek birtakım ortamları oluşturmaya çalışırlardı. İşte Türkiye'de AK Parti'nin merkezinde olduğu bu büyük demokratik mücadele Cumhuriyetimizin temel siyasetinin demokrasiyle taçlanmasını sağlamıştır."