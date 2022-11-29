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Son dakika haberi AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 6'lı masanın anayasa önerisi hakkında açıklamada bulundu. Çelik, "Eski Türkiye'nin dirileceği bir tablo ortaya çıkar" dedi

Giriş: 29.11.2022 - 11:45 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar - Haberler
6'lı masanın anayasa önerisine yanıt
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HABERTURK.COM

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Kadın Kolları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Çelik, 6'lı masanın anayasa önerisi hakkında konuşarak, "Eski Türkiye'nin dirileceği bir tablo ortaya çıkar" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE HİÇ KİMSENİN REJİMLE BİR TARTIŞMASI YOK"

"Türkiye'de geçmiş zamanlarda AK Partimizin kurulduğu dönemlerde yapılan ayrımlardan bir tanesi şuydu: Siz ne zaman sistemi düzeltmeye çalışsanız hemen bir rejim tartışması çıkarırlardı. Halbuki Türkiye'de hiç kimsenin rejimle bir tartışması yok. Hiçbir şekilde rejimle alakalı olmayan tartışmaları, bir sistem tartışmalarına dönüştürerek Türkiye'yi felç etmeye kalkarlardı" diyen Çelik, şunları kaydetti:

"Belli toplantılarda arkadaşlarımızın kılık kıyafetlerini gündeme getirerek Türkiye'de yeniden vesayeti diriltecek birtakım ortamları oluşturmaya çalışırlardı. İşte Türkiye'de AK Parti'nin merkezinde olduğu bu büyük demokratik mücadele Cumhuriyetimizin temel siyasetinin demokrasiyle taçlanmasını sağlamıştır."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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