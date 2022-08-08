AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"En son tahıl koridoru anlaşmasıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın inisiyatifiyle birlikte dünya büyük bir krizin eşiğinden döndü. Ciddi bir aksaklık olmadan süreç işliyor. Türkiye diplomatik çözüm üreterek takdir topluyor. Soçi Zirvesi'nde de Putin şahsen teşekkür etti. "